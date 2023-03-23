Osmaniyeli depremzede İzmirlileri sahura kaldırıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlere Osmaniye’de yakalanan ve 15 gün önce İzmir’e gelen 23 yaşındaki depremzede Şahin Timi, Ramazan davulculuğu yaparak İzmirlileri sahura kaldırıyor. Ramazan davulu çalarak ekmek parası kazanmaya çalıştığını belirten Timi, “Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Allah’ım bugünleri tekrardan nasip etsin” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlere, Osmaniye’nin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evlerinde yakalanan 23 yaşındaki Şahin Timi, 15 gün önce geldiği İzmir’de Ramazan davulculuğu yaparak vatandaşları sahura kaldırıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında Konak ve Karabağlar ilçelerini birbirine bağlayan Eşrefpaşa Caddesi’nde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdığını ve bu şekilde geçimini sağlamaya çalıştığını belirten Timi, “15 gün önce Osmaniye’den İzmir’e geldim ve depremzedeyim. Atilla Mahallesi’nin davulunu çalıyorum. Ekmeğimizi kazanmak için Ramazan davulu çalıyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Allah’ım bugünleri tekrardan nasip etsin” dedi.