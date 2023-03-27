Osmaniye’de enkaz kaldırma çalışmaları dron ile görüntülendi

Depremin vurduğu şehirlerden Osmaniye’de son durum dron ile görüntülendi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler 11 ili derinden etkiledi. Depremin merkezine en yakın il olan Osmaniye’de de 253 bina yıkıldı, bin 10 kişi hayatını kaybetti. Bir tarafta devlet-millet işbirliği ile yaralar sarılmaya devam ederken, acil yıkılması gereken ve yıkılan binaların enkazlarını kaldırma çalışmaları sürüyor. Yıkılan binaların enkazları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek taşınıyor. Günlerdir aralıksız devam eden enkaz kaldırma çalışmalarındaki son durum dron ile havadan görüntülendi.