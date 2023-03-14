Onikişubatlıların 1 yıllık gıda ihtiyacı Ümraniye Belediyesinden

Ümraniye Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine kuracağı konteyner kentin bir yıllık gıda ihtiyacını karşılamak için yardım kampanyası başlattı. "Bir Koli de Sizden Olsun" kampanyası için Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezinde iş adamları ve iş kadınlarının katıldığı bağış ve tanıtım programı düzenlendi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde kurulumu devam eden ve kısa bir süre sonra açılışı yapılacak olan 500 konteyner eve yerleşecek olan ailelerin, bir yıl boyunca gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ümraniye Belediyesi tarafından "Bir Koli de Sizden Olsun" kampanyası başlatıldı. Ümraniye halkının da büyük destek verdiği kampanya için Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezinde iş adamlarının ve iş kadınlarının katılımıyla bağış ve tanıtım toplantısı düzenlendi. Ümraniye’nin afet kardeş şehri olan Onikişubat’ın depremzede vatandaşları, gıda yardımı kampanyasıyla Ramazan ayına birlik ve beraberlik içinde girecek.

Evden farkı yok

Kurulum çalışmalarının devam ettiği konteyner kent, kısa bir süre sonra depremzedelerin hizmetine sunulacak. Bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilen konteyner kentte; yataktan halıya, masadan koltuğa kadar her türlü detay düşünüldü. Konteyner şehirde ayrıca; çamaşırhane, kafeterya, market, sağlık merkezi, mescit, çocuk oyun alanı gibi sosyal donatı alanları da yer alacak.

"3 bin kişinin kalacağı sosyal donatıları olan yaşam merkezini hayata geçirmiş olacağız"

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Büyük deprem felaketimizin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bir taraftan konteyner kentler, bir taraftan çadır kentler, diğer taraftan da kalıcı konutların yapımına başlandı. Tabii bu süreçte ihtiyaçlar da karşılanıyor. Bizler de Ümraniye olarak yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah konteyner kentlerimizi Ramazan’a yetiştireceğiz. Orada 526 konteyner ile 3 bin kişinin kalacağı sosyal donatıları olan yaşam merkezini hayata geçirmiş olacağız. Bugünkü toplantımızda da önümüzdeki 3 ayı nasıl değerlendiririz, 655 lira olan gıda paketini tabana nasıl yayarız diye istişarelerde bulunduk. Biz Onikişubat ilçesinden görevli belediyeyiz. Bölgede yemek yapmaya dağıtmaya devam ediyoruz. Ümraniye olarak 8 bin kişiye yemek dağıtıyoruz. Kolilerimiz 22 kilogram olarak toptan alınacak. İsteyenler 655 lira AFAD ile birlikte Kaymakamlığımızın nezdinde bizlere gönderebilir. Bizler de buradan tırlarla gönderebiliriz" dedi.