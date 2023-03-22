On bir ayın sultanı ’Ramazan’ başlıyor

’On ayın sultanı’ Ramazan’da ilk teravih namazı bu akşam kılınacak. Ardından gece kalkılacak sahur ile ilk oruçlar tutulmaya başlanacak.

İslam dininde önemli bir yere sahip olan, Müslümanlar için sevapların arttığı, günahların affedildiği üç aylardan Ramazan ayı yarın başlıyor. On ayın sultanı Ramazan’da bu akşam tüm camilerde ilk teravih namazı kılınacak. Gece kalkılacak sahur ile de oruçlar tutulmaya başlanacak. Ülkedeki ilk imsak ve ilk iftar Iğdır’da gerçekleşecek. Son imsak Çanakkale’de, son iftar ise Çanakkale ve Edirne’de yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kameri ay hesaplamalarına göre bu yıl 29 gün oruç tutulacak.

Ay boyunca camilerde mukabele okunacak, hatimler yapılacak, dualar edilecek. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlenen tema çerçevesinde birlik ve beraberlik daha da artırılarak, deprem bölgelerinde kardeşlik sofraları kurulacak. Afetlerde zarar gören ve mağduriyet yaşayanlar daha çok gözetlenerek desteklenecek.

Öte yandan Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan ayında verilecek fitre miktarını kişi başına en az 70 lira olarak duyurmuştu.