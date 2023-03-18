Nevşehir’de şehitler saygı atışıyla anıldı

Tarihin en önemli zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yılı Nevşehir’de de çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Nevşehir Şehitliğinde yapılan ilk törene, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, il protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Çanakkale Zaferinin dünyada eşine az rastlanır bir zafer olduğunu söyledi. Vali Becel, "Çanakkale geçilmez’ düsturuyla bir milletin topyekûn direnişinin sembolü. Genciyle, öğrencisiyle, kadınıyla, erkeğiyle topyekûn topraklarını düşmanlara çiğnetmemenin sembolü olan bir zafer. Türk milleti ihtiyaç olduğu her dönemde Çanakkale ruhuyla hareket etmeyi başarabilen nadir milletlerden bir tanesi. 15 Temmuzda ülkemizi karanlığa gömmek isteyen hain darbe girişimine de, kadınlı erkekli, genç yaşlı demeden fark gözetmeden topraklarını karanlığa teslim etmeyeceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bizler zor zamanlarımızda özgürlük ve bağımsızlık ruhu ile hareket edip, ülkemizi korumak, sahip çıkmak konusunda dünyaya örnek olan bir milletiz. Allah bu bayrağımızı her zaman korusun" ifadelerini kullandı.