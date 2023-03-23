Nevşehir’de çiftçilere 149 ton tohum dağıtıldı

Nevşehir’de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde, 693 çiftçiye, 149 Ton nohut, mercimek, kuru fasulye, aspir ve ay çiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca atıl durumda bulunan ve nadasa bırakılan arazileri tarıma kazandırmak üzere yürütülen, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) Nevşehir’de uygulamaya başladı. Proje çerçevesinde, 2023 Yılı İlkbahar Döneminde Baklagil ve Yağlı Tohumlu Bitkilerin üretiminin artırılmasına yönelik 5,8 milyon TL bütçeli yüzde 75 hibeli (4,4 Milyon TL hibe) tohumların çiftçilere dağıtımı gerçekleştirildi. Nevşehir Tarım İl Müdürlüğünde yapılan tohum teslim törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’ de katıldı.

Vali Becel, il genelindeki 693 çiftçiye nohut, mercimek kuru fasulye, aspir ve ay çiçeği tohumu dağıtımlarının yapılacağını söyledi. Becel, "İlimiz genelinde bakliyat ve yağlık tohum dağıtımı yapıyoruz. 5.8 milyonluk bütçesi olan bir proje. Bu çerçevede 149 ton tohum dağıtacağız. Gıdanın stratejik önemi her geçen gün ortaya çıkıyor. Gıda üretimini destekleyerek çiftçilerimizin üretimine daha fazla katkı sunmak, ilimizde ekimi başarılı olan ürünlerin de yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Tohum desteğinden faydalanan çiftçi Abdullah Aydın’da 450 kilo tohum aldığını söyleyerek, "Yıllardır çiftçilik yapıyorum. Buğday ve arpaya dönüşüm olması için nadasa bıraktığımız tarlalara nohut ve fasulye ekiyoruz. Bu sayede ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.