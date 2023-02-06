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MSB: "Gaziantep Nurdağı’nda güzeller güzeli bir evladımız daha hayata tutundu. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları tüm gücüyle omuz omuza mücadeleye devam ediyor"
MSB: "Gaziantep Nurdağı’nda güzeller güzeli bir evladımız daha hayata tutundu. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları tüm gücüyle omuz omuza mücadeleye devam ediyor"
Genel 06.02.2023, 22:27
MSB: "Gaziantep Nurdağı’nda güzeller güzeli bir evladımız daha hayata tutundu. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları tüm gücüyle omuz omuza mücadeleye devam ediyor"