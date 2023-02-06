MSB: “Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla 3 binin üzerinde Mehmetçik katkı sağlıyor”

Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına 3 binin üzerinde askerin katkı sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla 3 binin üzerinde Mehmetçik katkı sağlıyor. TSK’nın Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’a gönderilirken komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi” ifadeleri kullanıldı.