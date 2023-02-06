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MSB: “Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla 3 binin üzerinde Mehmetçik katkı sağlıyor”
Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına 3 binin üzerinde askerin katkı sağladığını bildirdi.
Genel 06.02.2023, 19:00
Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına 3 binin üzerinde askerin katkı sağladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla 3 binin üzerinde Mehmetçik katkı sağlıyor. TSK’nın Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’a gönderilirken komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi” ifadeleri kullanıldı.