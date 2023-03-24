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Mescid-i Haram’da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan binlerce Müslüman, Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Haram’da kıldı.
Genel 24.03.2023, 16:08
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan binlerce Müslüman, Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Haram’da kıldı.
Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen binlerce Müslüman, Mekke kentindeki Mescid-i Haram’da saf tuttu. Mekke’deki Müslümanlar, Kabe İmamı Şeyh Faysal Gazzavi’nin cuma hutbesini okumasının ardından Ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti.