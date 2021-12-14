banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!
Berfin Özek'in babası: Gördüğüm gün yüzüne tüküreceğim
Berfin Özek'in babası: Gördüğüm gün yüzüne tüküreceğim
Melih Gökçek, valiliğin tahsis ettiği zırhlı aracı teslim etti
Melih Gökçek, valiliğin tahsis ettiği zırhlı aracı teslim etti

Marmara Üniversitesi’nde Dijital İşletme Zirvesi gerçekleştirildi

- Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu:- "Geçtiğimiz son 2 ay içerisinde örneğin Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile birlikte engelli kadınların sosyal hayata katılımı ve istihdamı çalıştayı gerçekleştirdik"- "Yine Mardin'de spor ve kadın zirvesi düzenledik o da yine üniversitemizle mal olmuş bir zirve haline geldi"

Genel 14.12.2021, 15:48
Marmara Üniversitesi’nde Dijital İşletme Zirvesi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, "Türkiye'nin ilk kurulan ve bir üniversiteye bağlı olan kadın araştırmaları merkeziyiz. Biz de o yüzden bu öncülüğü bütün çalışmalarımızda devam ettirmek ve sizlere, topluma faydalı işler sunmak adına birçok zirve ve çalışma yapıyoruz." dedi.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ESKAR tarafından Dijital İşletme Zirvesi düzenlendi. Renault- MAIS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer, Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar ve Ekonomist Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı zirveye farklı sektörlerden çok sayıda iş insanı ile üniversitenin akademik, idari personeli ve her fakülteden öğrenciler de katılım sağladı.

Açıklamada, etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, birçok çalışmanın yapıldığı merkezin Türkiye'nin ilk kurulan ve bir üniversiteye bağlı olan kadın araştırmaları merkezi olduğunu vurguladı. Ayanoğlu, "Biz de o yüzden bu öncülüğü bütün çalışmalarımızda devam ettirmek ve sizlere, topluma faydalı işler sunmak adına birçok zirve ve çalışma yapıyoruz. Hem bilimsel hem de akademik araştırmalar yapıyor, hem de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz son 2 ay içerisinde örneğin engelli öğrenci birim koordinatörlüğü ile birlikte engelli kadınların sosyal hayata katılımı ve istihdamı çalıştayı gerçekleştirdik. Yine Mardin'de spor ve kadın zirvesi düzenledik o da yine üniversitemizle mal olmuş bir zirve haline geldi." ifadelerini kullandı.

- "Kovid-19 süreci bazı şeyleri kökten değiştirdi"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da çalıştay sonuçlarını çok yakından takip ettiğini belirten Prof. Dr. Ayanoğlu, "Bugün de yine özellikle yaşadığımız pandemi döneminde işletmelerin dijital dönüşümü ile beraber kadın istihdamının değişimi, iş yaşam dengesinin değişimi, cam tavan sendromu ve uzaktan çalışmanın işletmelerdeki etkisini incelemek için, üniversite-sanayi iş birliği gereği ve teorik bilgilerin profesyonellikle birleşerek daha fazla katma değer üreteceğinden hareketle bugün bu değerli paneli düzenleme kararı aldık. İşletme fonksiyonları öyle bir şey ki, üretim satış pazarlama bunların hepsi birbirini etkiliyor ve kadınlarımızla ilgili, çocuklarla gençlerimiz ve onların gelecekleri ile ilgili de birçok faktörü yakından etkiliyor. Bu sebepten dolayı da konuyu geniş kapsamıyla farklı sektörlerdeki sektörün öncüsü temsilciler ile ele almanın, daha geniş bir perspektiften ele almanın daha doğru olacağına inancımızdan bugün bu zirveyi gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen ise Kovid-19 sürecinin bazı şeyleri kökten değiştirdiğine dikkati çekti. Çelen, şunları aktardı:

"Hizmet sektörünü kökten değiştirdi. Sanayi sektöründe ise bazı süreçleri kökten değiştirdi. Ama karşımıza yeni bir şey çıktı. Bize bundan iki sene önce bütün derslerimizi bütün eğitimimizi internet üzerinden yapacağımızı, dijital ortama taşıyacağımızı söyleseydiniz, 'Evet bu konuda çalışmalarımız var ilerliyoruz' derdik. Ama Kovid-19 süreci eğitimi artık dijitalleştirdi. Aynı şekilde basın yayın hizmet sektörü büyük ölçüde ister istemez dijitalleştirmek zorunda kaldı. Bu süreci yaşamamız bize çok şey kattı. Ama bazı konularda da üzerine düşünülmesi gereken, araştırılması gereken tartışılması gereken yönleri de ortaya koydu. Bunların bir tanesi de cinsiyet eşitliği iş dünyasında kadının rolü ve bunun gelişimi üniversitemiz bu konu daha önce Fatma Ayanoğlu hocamızın ifade ettiği gibi öncü kuruluşlarından biri."

-"Robotlaşma ve dijitalleşmeden korkmamak gerekiyor"

Açılış konuşmalarının ardından, panelistler tarafından, kadın istihdamı, iş-yaşam dengesi, üretim süreçleri, işletme fonksiyonlarının değişimi gibi konuların ele alındığı zirve gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TRT Spikeri Mehmet Çelikyay’ın, sunuculuğunu Kanal D Ana Haber Muhabiri İbrahim Konar’ın üstlendiği panelde İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar, pandemi döneminde de sanayi sitelerinde üretimin hız kesmeden devam ettiğini, ihracata yönelik teknoloji odaklı üretim yaptıklarını aktardı.

Panelde ikinci konuşmacı olarak yer alan ARİŞ Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş ise online’dan satış yapan ilk mücevher firması olduğunu ve bunu yıllar öncesinde yaptığını, gelecekte e-ticaret ve dijital sektörde çok önemli gelişmeler olacağını belirtti.

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer de robotlaşma ve dijitalleşmeden korkulmaması gerektiğini her robotun yanında yine bir insan kaynağına ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Renault MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş otomasyona geçiş döneminde, insansız otomobiller ve otonom sistemleri hakkında bilgi verdi. Ekonomist Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise artık işletmelerde sıralamalarının, dijital mecralarda faaliyet gösteren şirketlerin geleneksel şirketlerden çok daha yüksek oranlarda kar elde ettiğini belirtti ve bu noktada Türkiye'de de çok önemli firmaların olduğunu ve gelecekte de bu alanların daha karlı olacağından bahsetti.

Panel, ev sahibi ve zirveyi düzenleyen Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen’in konuklara plaket takdimiyle sonlandı.

#ESKAR #KADIN #Marmara Üniversitesi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8