Mamak Belediyesinde sokak hayvanları için yeni protokol

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Mamak Belediyesi arasında sokak hayvanlarının eğitimi ve tedavisi protokolü imzalandı.

Sokak hayvanları konusunda birçok yeniliğe imza atan Mamak Belediyesi, can dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için yenilikler üretmeye, onlar için çalışmaya devam ediyor. Mamak Belediyesi son olarak Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile önemli bir protokole imza attı. Musiki Muallim Mektebi Uyanık Kütüphane salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Mamak Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Düğmeci ve Mulla Ali Çetin, Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kevser Güney katıldı.

Mamak Belediyesi’nin Sokak hayvanları konusunda duyarlılığına dikkat çeken Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, protokolle AÜ Veteriner Fakültesi tarafından Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline sokak hayvanları konusunda bilimsel destek verileceğini söyledi.

İmzalanan protokolle hayvan davranışları, gezici klinik hizmetleri ve anatomi müzesi kurulması gibi konularda Belediye’ye destek sağlanacak.