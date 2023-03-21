Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden Ramazan denetimi

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesi gıda güvenliği denetimi yaptı.

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve vatandaşın mağduriyet yaşamaması için rutin denetimlerini sıklaştırdı. Gıda üretimi yapan noktalarda özellikle terazi ve hijyen konusunda mamullerin daha sağlıklı ve temiz koşullarda üretilmesi için denetim gerçekleştiren ekipler; imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine dikkat ediyor.

Ekipler; ilçede bulunan pastane, fırın, büyük marketler ve tatlı satan iş yerlerini denetledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın 11 ayın sultanı Ramazan’ı huzurlu geçirmesi için denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapmalarını sağlamak asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Mamak Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikler ve hataları konusunda uyarıyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.