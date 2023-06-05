Macaristan’dan Bursa’ya getirilen kızıl pandanın keyfi yerinde

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi’ne, Macaristan’dan erkek kızıl panda getirildi. Nesli tükenmekte olan kızıl pandaların üremesi bekleniyor.

Bursa’da 206 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hem hayvanlara hem de ziyaretçilere doğal ortam sunan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde popülasyon artışı sürüyor. 129 türden bin 13 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi’ne, Macaristan’dan erkek kızıl panda getirildi. Karantina süreci biten erkek panda, dişi panda ile aynı ortama bırakıldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl pandaların burada çiftleşip, nesillerinin sürmesi hedefleniyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kızıl pandaların bakımını gerçekleştiren Yasin Yurtlu, “Bambi 1 aydır bizimle beraber. İlk geldiğinde 20 günlük bir karantina süresi vardı. 10 gündür kendi alanına saldık. Diğer arkadaşıyla beraber zaman geçiriyor. Sabahları daha aktif hayvanlar, öğlenleri biraz daha ağır uyku modunda geçiyor. Günde 1 öğün yem veriyoruz. Elma, armut, muz ve ayrıyeten bambu ağaçlarıyla besleniyorlar. Sıcak havalarda klimalı odaları var 25 dereceden sıcak havalarda klimalı odalarını kullanıyorlar. Çok fazla zıplayan bir hayvan olmadığı için alanı bu şekil açık. Tırmanma özelliğine sahip oldukları için bazı ziyaretçilerimiz atlamıyorlar mı? Buradan çıkamıyorlar mı? Gibi sorular soruyorlar. Buradan çıkamazlar ona göre önlemini aldık, alanı o yüzden açık. Genelde daha sakin hayvanlar gün içinde daha çok dinlenerek geçiriyorlar uyuyarak geçiriyorlar. Sabahları biraz daha aktifler biraz daha hareketliler. Nesli tükenmekte olduğu için yeni gelen Bambi ile birlikte daha çok sayılarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.