Londra’da Orkide Festivali’ne büyük ilgi

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Kew Garden botanik bahçesinde ziyarete açılan Orkide Festivali, çiçekseverler tarafından büyük ilgi gördü.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Kew Garden botanik bahçesinde bu yıl Kamerun’un biyoçeşitliliğinden esinlenerek tasarlanan Orkide Festivali başladı. Bu yıl 27’ncisi düzenlenen festival, çiçekseverler tarafından büyük ilgi gördü. Hayvan figürlerinin çiçeklerle süslendiği festivalde, en ilgi çeken figür ise aslan oldu. Orkide Festivali 4 Şubat-5 Mart arasında çiçek severlerin beğenisine sunulacak.