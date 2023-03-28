Küçükçekmece Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanabileceği "Sosyal Market"in açılışını yaptı

Küçükçekmece Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerini alabileceği sosyal market, yoğun katılımla açıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmaları biten “Sosyal Market” projesini hayata geçirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde açılan market Küçükçekmece’nin ilk ‘Halk Marketi’ olma özelliğini taşıyor. İhtiyaç sahipleri, paranın geçmediği markette limitler ölçüsünde ücretsiz alışveriş yaparak, temel gereksinimlerini karşılayabilecek. Sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olarak QUDRA 2 Programı ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu desteğiyle hayata geçirilen Halk Market’in açılışına, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Her türlü gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı Halk Market’ten, ihtiyaç sahipleri, sosyal inceleme sonrası kendilerine tanımlanan kredilerle alışveriş yapacak. İlk etapta marketten Fevzi Çakmak, Sultanmurat, Kemalpaşa, Gültepe ve Yeşilova Mahallesi’ndeki dar gelirli olduğu tespit edilen vatandaşlar faydalanacak. Halk Market’le birlikte dar gelirli vatandaşlara düzenli olarak verdiği gıda kolisi desteğini rafa kaldıran Küçükçekmece Belediyesi yapılan yardımları sosyal market üzerinden sağlayacak. İlçedeki, diğer mahallere ise yardım kolisi desteği sürecek. Küçükçekmece Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği ve dayanışmanın gücüyle her geçen gün büyüyen Gıda Bankası da çalışmalarını Halk Market üzerinden sürdürecek.

"Seçim vaatlerimizin içerisinde vardı"

Yapılan açılışın sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olduğunu anlatan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bu bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın bir parçası, başardığımız için mutluyum. Şöyle bir anlayışımız var. Kentte adalet, kentte eşitlik, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Hiç kimsenin yatağa aç girmesini istemiyoruz. Biz elimizden geldiğince ve yerel yönetim olarak ne kadar katkı sunabiliriz diye bunun çalışması içerisindeydik. Önemli bir kısım zaten hibeyle gerçekleşiyor bunlar. Önemli olan bu işi planlayabilmekti. Biz birçok sosyal projemizin içerisine bunu da koymuş olduk. Seçim vaatlerimizin içerisinde vardı zaten bunlar. Bir diğeri de bunu başka şekilde zaten dört yıldır yapıyorduk de şimdi bu bir farklı bir durum oldu. Aynı kişiler bizde kayıtlı olan bunların kayıtları var zaten bizde. Yani Küçükçekmece’de hangi mahallede kimin buna ihtiyacı var? Hangi ailenin ihtiyacı var diye kayıtlarımız da var. Bu sefer ne yapıyoruz? Onların bir kart veriyoruz. O karta puan yüklüyoruz. O geliyor buradan bizim tercihimizi değil, kendi tercihlerini alıyor. Veya aradaki fark bu. Sıradan normal bir markete gitmiş gibi orada para ödeyecekmiş gibi geliyor kendi tercihini. Ne istiyorsa, neye ihtiyacı varsa bunu alıyor buradan. Geliyor bu kasada. Para ödemiyor. Sadece kartını veriyor. Ona yüklemiş olduğumuz puan oradan geri düşüyor” dedi.