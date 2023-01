Konya’da Kur’an-ı Kerim’i Müdafaa yürüyüşü

Konya’da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Kur’an-ı Kerim’i Müdafaa yürüyüşü yapıldı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakılmasına karşı Kur’an’ı Müdafaa yürüyüşüne katılmak için vatandaşlar Kılıçarslan Meydanı’nda bir araya geldi. Daha sonra vatandaşlar ellerindeki pankartlarla slogan atarak Şerafettin Camii önündeki meydana doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

"Kur’an-ı Kerim’e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacağız"

Meydanda toplanan kalabalığa hitap eden Konya Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Adem Ceylan, “Bugün insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması için indirilen, Rabbimizin kelamı olan Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıyı lanetlemek için burada bir araya geldik. Cenabı Hakk’ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesaj olan Kur’an; indirildiği andan kıyamete kadar bütün insanlık için her alanda kutsal bir metin, dini, hukuki ve ahlaki, siyasi ve ticari her alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir. Allah’a iman eden kullar olarak, her şeyden önce bilinmesini isteriz ki, asla ve kata en büyük kutsalımız olan Kur’an-ı Kerim’e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacağız. Dolayısıyla buradan tüm dünyaya haykırıyoruz. Kur’an-ı Kerim bizim canımızdan evladır” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek isteseler de muhakkak ki Allah nurunu tamamlayacaktır inşallah. Onu indiren Rabbim korumasını da çok iyi bilir. Ama bu provokasyona, bu tür algı operasyonlarına gelmeyeceğiz. Hamdolsun Kur’an’ı ve sünneti yaşayarak herkese örnek olacağız, batıya da örnek olacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, “İsveç, bir tane İslam düşmanının aklına uyup izin vererek Kur’an-ı Kerim’i yaktırmakla bu dini söndürebileceğini ve bitireceğini zannediyor. Bunu da ifade özgürlüğü adı altında yapıyor. Bunun adı ifade özgürlüğü değil. Bunun adı açık ve net İslam düşmanlığı, Kur’an düşmanlığıdır. Bu bir nefret suçudur. Bunu gönlümüzden, yüreğimizden gelerek nefretle kınıyoruz” diye konuştu.