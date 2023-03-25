Kocaeli doğal yaşam parkında dünyaya "Merhaba" dedi

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve Kocaeli’nin doğal yaşam parkı olan Ormanya’da yavru sevinci yaşanıyor. Ormanya’nın en küçük üyesi, dünyaya gözlerini yeni açan alpaka oldu.

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen Kocaeli doğal yaşam parkı Ormanya’da yeni doğum heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen alpaka, Ormanya’nın yeni gözdesi oldu. Veteriner hekim kontrolünde gerçekleşen doğumun ardından yavru ve annesinin sağlık kontrolleri yapıldı ve yavru alpakaya isim arayışı başladı. Ormanya’nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderide en çok beğeniyi alan öneri minik Alpakanın ismi olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ormanya, açıldığı ilk günden beri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yaklaşık bir yıl gibi bir süreçte 7 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Ormanya, 51 türde 871 hayvana ev sahipliği yapıyor. Çocuk Hayvan Çiftliğinde bulunan Saanen keçileri, cüce keçiler, yaban koyunu, kamerun koyunu ve Mısır eşeklerinin doğumlarıyla birlikte kısa sürede 30’dan fazla yavru dünyaya geldi.

Dünyaya gelen yavrular için doğum sonrası özel bakım gerçekleştiriliyor. Kısa bir süreliğine Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan özel bölüme alınan yavruların anne ile baş başa olmaları ve adapte olmaları sağlanıyor. Anneden beslenmeye alışan yavrular tekrar alanlarına yerleştiriliyor. Kısa bir sürede kendilerini toparlayan yavrular Ormanya’da doğal yaşamlarının tadını çıkarıyor.