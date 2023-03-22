Kırşehir’in bilinen en eski çarşısında Ramazan ayı yoğunluğu

Kırşehir’de, bilinen ve tarihi kökleri olan Uzun Çarşı’da esnaf Ramazan Ayı bereketini bekliyor.

Ahiliğin başşehri Kırşehir’de, asırlardır esnaflar tarafından kullanılan ve vatandaşın alışveriş için uğrak yeri olan çarşı yenilenen görünümü ile de ticaretin merkezlerinden birisi olma özelliğini kullanıyor. Geçtiğimiz dönem Çalışma başlatılan çarşıda bulunan 107 iş yerine cephe düzenlemesi yapıldı. Sokağın zemin iyileştirilmesinin yanı sıra modern görünümlü üst örtüleriyle de genel düzenleme gerçekleştirilmişti. Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle hareketliliğin yaşandığı çarşı da bulunan esnaflar, alışveriş hareketliği yanı sıra şehirde bulunan depremzede vatandaşlarında çarşıya ilgi duyduğunu söyledi.

Çarşı esnaflarından Ünsal Gümüş, eski dönem Ramazan aylarına bakıldığında iş oranında düşüş olmasına rağmen Ramazan Ayının bereketi ile birlikte geldiğini ve beklediklerini belirterek, "Ramazan Ayı umut ve bereketi ile geliyor. Birde şehrimizde bulunan depremzedelerden dolayı çarşıda bir hareketlilik söz konusu kendi imkanlarımızı deprem bölgelerine gönderdik. Burada da inşallah işlerimiz olacak diye ümit ediyoruz” dedi.

Çarşıda tarımsal ürünler üzerine faaliyet gösteren ve çarşının en genç esnaflarından bir tanesi olan Emre Altuner ise, bilinen en eski çarşıda esnaf olduğunu ve Ramazan ayının bereketini beklediğini belirtirken, çarşıda kalaycılık mesleğini sürdüren ve 30 yılı aşkın süredir halka hizmet veren Murat İşeri ise Ramazan Ayı ile işlerinin açılacağını ve bereketli günler geçireceklerini ifade etti.