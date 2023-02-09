Kahramanmaraş’tan 54 depremzede İzmir’e getirildi

Türkiye’yi yasa boğan depremlerde Kahramanmaraş’ta enkaz altından kurtarılan 51’i ağır toplamda 54 depremzedeyi taşıyan askeri ambulans uçaklardan ilki İzmir’e iniş yaptı. Ambulanslara alınan yaralılar, tedavileri yapılmak üzere kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerde Kahramanmaraş’ta enkaz altından kurtartılan 51’i ağır toplamda 54 depremzedeyi taşıyan askeri ambulans uçaklardan ilki İzmir Adnan Menderes Havalimanı Meydan Kıta Komutanlığı’na iniş yaptı. Burada hazır halde bekletilen ambulanslara alınan yaralılar, tedavileri yapılmak üzere kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.