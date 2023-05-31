Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: "Kalıcı konutlar, iş yerleri ve köy evleri bir yıl içinde teslim edilecek"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İnşallah bir yıl içinde hem iş yerleri, hem kalıcı konutlar, hem de köy evleri ile ilgili çok önemli bir aşamaya geldik ve bunları teslim etmiş olacağız” dedi.

Başkan Güngör, Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerlerini kaybeden esnaflar için oluşturulan Kocaeli Çarşısı’nda esnafları ziyaret etti. Esnafların son durumları ile ilgili bilgi veren Başkan Güngör, “Şu ana kadar il genelinde planlanan 4 bin 55 geçici çarşımız var. Bunun 3 bin 384’ü tamamlandı ya da tamamlanmak üzere. Baktığımızda planladığımızın yüzde 86’sını gerçekleştirmişiz” dedi.

Esnaflar için yeni çarşıların da oluşturulduğunu ifade eden Güngör, “Bir taraftan da yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Özellikle oluşturduğumuz çarşı ve en yakın alandaki esnaflarımız arasından kura çekiyoruz. Bu alanda hangi esnafımız var ise Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde başvuru merkezimiz vardı ve sonrasında da ilanlarımızı yapıp geçici çarşı ile arada bir fark var ise kura çekerek teslimini gerçekleştiriyoruz. Önceliğimiz bu alandaki esnafımız ve iş yeri yıkılmış esnafımız. Şu ana kadar çok büyük ölçüde esnafımızın taleplerini karşıladık” diye konuştu.

Kalıcı konutlar, iş yerleri ve köy evlerinin bir yıl içinde teslim edileceğini söyleyen Güngör, "Kalıcı iş yerlerimizle ilgili çalışmalarımız bakanlık tarafından devam ediyor. İnşallah jeolojik etütlerde son aşamaya geldik ve onlar ortaya çıktıktan sonra da şehrimizin planını revize ederek hangi yerde nasıl bir yapı yapılacağını karar verip yolumuza devam etmiş olacağız. Süreç hızla devam ediyor. Geride kaldığımız bir nokta yok. Devletimiz çok büyük bir gayret gösteriyor. Bir ayda bitirilip teslim edilen köy evleri var. Bakan ve milletvekillerimiz ile kalıcı konut alanlarımızı gezdik, orada bitmiş bir daireyi gördük. İnşallah bir yıl içinde hem iş yerleri, hem kalıcı konutlar ve hem de köy evlerini teslim etmiş olacağız” dedi.