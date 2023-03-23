Kabe’yi temizleyen görevliler, depremzedeler için aralarında para topladı

Müslümanların kıblesi ve en kutsal mabedi olarak kabul edilen Kabe’nin temizliğinden sorumlu görevliler, aralarında topladığı parayı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere gönderilmek üzere Türk umrecilere teslim etti.

Türk umreciler, umre görevini yerine getirmek üzere gittiği Kabe’de duygulandıran bir an yaşadı. Kabe’nin temizliğinden sorumlu görevliler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere gönderilmek üzere aralarında 3 bin liraya yakın para toplayarak Kabe’de rastladıkları Türk umrecilere parayı teslim etti. Yaşananları anlatan Türk umreci, “Elimde görmüş olduğunuz parayı Kabe’yi temizleyen kardeşlerimiz kendi aralarında toplamışlar ve bir kardeşimize sormuşlar, demişler ki ‘sen Türk müsün’, ‘evet’ demiş. ‘Biz bu parayı kendi aramızda topladık, Türkiye’de depremden etkilenen kardeşlerimize gönderin’ diyerek ona teslim etmiş, o kardeşimiz de bize teslim etti” dedi.

Saydıkları paranın 3 bin liraya yakın olduğunu dile getiren umreci, “Bu olay bizi çok duygulandırdı. Hem sevincimizi paylaştık hem de bu örnek davranışı herkese göstermek istedik. Şu gerçek ortaya çıkıyor; demek ki gönül coğrafyamız dediğimiz coğrafyadaki insanlar hala Türkiye’ye karşı sevgi ve saygılarını devam ettiriyorlar, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.