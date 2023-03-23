Kabe’de ilk iftar yapıldı

Suudi Arabistan’da Ramazan ayının başlaması ile Kabe-i Şerif’te ilk iftar yapıldı.

Ramazan ayının gelmesi ile Müslümanlar iftar sofralarında bir araya geldi. Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yer alan Kabe-i Şerif’te de binlerce Müslüman ilk iftarını yaptı. Kalabalık iftar sofrasında Müslümanlar oruçlarını hurma ile açtı. İftarın ardından teravih namazı kılındı.