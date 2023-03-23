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Kabe’de ilk iftar yapıldı
Suudi Arabistan’da Ramazan ayının başlaması ile Kabe-i Şerif’te ilk iftar yapıldı.
Genel 23.03.2023, 21:06
Suudi Arabistan’da Ramazan ayının başlaması ile Kabe-i Şerif’te ilk iftar yapıldı.
Ramazan ayının gelmesi ile Müslümanlar iftar sofralarında bir araya geldi. Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yer alan Kabe-i Şerif’te de binlerce Müslüman ilk iftarını yaptı. Kalabalık iftar sofrasında Müslümanlar oruçlarını hurma ile açtı. İftarın ardından teravih namazı kılındı.