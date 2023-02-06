İzmirli Belediyelerden yardım kampanyası

İzmir’in Buca, Menemen ve Çiğli Belediyeleri; merkez üssü Kahramanmaraş olan, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis’te ciddi kayıplara yol açan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.

İzmirli Belediyeler, Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçti. Çeşitli ve farklı yardım kampanyaları başlatan belediyeler, depremzedelere destek olmak için yardım kampanyası başlattı.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamada; gıda, hijyen ve barınma malzemelerini içeren yardımlar, Buca Belediyesi ana hizmet binası, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Tenis Kulübü olmak üzere üç farklı noktada toplanacağı duyuruldu.

Bir diğer yardım kampanyası başlatan Menemen Belediyesi ise; Menemen Belediyesi’nde gerçekleştirilen Kriz Koordinasyon toplantısının ardından Menemen Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MAKUR), AFAD koordinesinde deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere yola çıktığı ve Menemen Belediyesi ve Menemen Kaymakamlığı da deprem bölgesine sevk edilmek üzere yardım kampanyası başlattı. Ayrıca Menemen Belediyesi ve Menemen Kızılay Şubesi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Depremzedeler için seferberlik ilan eden Çiğli Belediyesi ise, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla depremden etkilenen vatandaşlar için acil ihtiyaç listesi oluştururken; 12 personel ve 3 araçtan oluşan Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇAK), İzmir Valiliği İl AFAD Acil Durum Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle Osmaniye’de arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere yola çıktığı açıklandı.