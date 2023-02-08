İzmir’den deprem bölgelerine 31 tır yardım malzemesi desteği

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il merkezi ve 30 ilçeden toplanan yardım malzemelerini taşıyan 31 tırın deprem bölgelerine taşındığını bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından "Depremin acısını bilen İzmirliler, deprem bölgesi için seferber oldu." paylaşımında bulundu. Köşger, "İzmirYardımaKoşuyor etiketiyle yaptığı paylaşımda, kent merkezi ve 30 ilçeden toplam 153 bin 224 parça malzemenin depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 31 tırla deprem bölgesine taşındığını bildirdi.