İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına Valilikten açıklama geldi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir. Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına saat 11.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabet ettiği tespit edildiği belirtildi. Öte yandan polis ekiplerinin konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

“İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir”

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir. Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.