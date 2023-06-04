İTÜ 250. yıldönümünü kutladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 250. yıl dönümünü törenle kutladı. 43 yıl önce İTÜ’den mezun olan Elektronik Yüksek Mühendisi İbrahim Payan ‘’250’inci yıl dönümü etkinliklerine katılmam dolayısıyla tarihi bir gurur yaşadığımı hissediyorum’’ dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nün 250. yıl dönümü dolayısıyla Ayazağa Kampüsü’nde tören düzenlendi. Törene, 10 yıldan 50 yıla kadar eski mezunlar katıldı. 1980 yılında İTÜ Elektrik Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nden mezun olduğunu söyleyen Elektronik Yüksek Mühendisi İbrahim Payan, "Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Ayazağa Kampüsü’nde okulumuzun 250. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle tertiplenen etkinliklerdeyiz. Bundan 43 sene evvel mezun oldum. Bu 250. yıl etkinlikleri sebebiyle 43 yıl önce mezun olduğum halde pandemi sebebiyle alamadığım plaketi biraz sonra rektörümüzden alacağım. İstanbul Teknik Üniversitesi hakikaten memleketimizin en güzide eğitim yuvalarından biri. Buradan çok değerli kişiler yetişmiş. Devletimizi yönetmiş insanlar yetişmiştir. Süleyman Demirel, Turgut Özal gibi mühendisler buradan yetişmiştir. 250. yıldönümü etkinliklerine katılmam dolayısıyla tarihi bir gurur yaşadığımı hissediyorum. Çok mutluyum, böyle bir üniversiteden mezun olmak herkese nasip olmaz. Ben de buradan mezun olmuş biri olarak övünüyorum, bununla hep gurur duyuyorum’’ diye konuştu.