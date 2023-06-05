İstanbul’un fethinde rol oynayan Kazdağı Göknarı için gençler doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkında, Fetih 1453 Doğa Yürüyüşü Projesi çerçevesinde İstanbul’un Fethinde Rol Oynayan Kazdağı Göknarı Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde 39 genç Kazdağları’nda endemik bir tür olan ve İstanbul’un fethinde büyük rol oynayan Kazdağı Göknar’larını yakında tanımak için doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Kazdağı Milli Parkı Tozlu Mevkiinde yaklaşık 6 kilometrelik bir parkurda yürüyüş yapan gençler Kazdağı Göknarı hakkında bilgiler aldı.

Projenin ve doğa yürüyüşünün danışmanlığını yapan Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl proje hakkında bilgi vererek “Bugünkü gezimizin amacı Fetih 1453 Doğa Yürüyüşü çerçevesinde Balıkesirli gençlere İstanbul’un fethinde rolü olan Kazdağı Göknar’ını yerinde tanıtmak ve bir farkındalık oluşturmaktı”dedi.

Projye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kazdağı Milli Parkı Şefliğinin de destek verirken; Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen bir proje çerçevesinde gençler Kazdağı Göknarı’nı tanıma fırsatı buldu.

Kazdağı Göknar’ının tarihi önemine değinen Prof. Dr. Satıl “Efendim o dönemde Fatih Sultan Mehmet gemilerini Haliç’e indirmeye karar verdi. Alimlerini toplayarak bu iş için hangi ağacın keresteye uygun olduğunu ve bu ağacı nerede bulabileceklerini sordu. Alimler de bu noktada kendileri araştırarak bu iş için en uygun kerestenin Kazdağı Göknarı olacağını ve Kazdağı’nda bu işin yapılabileceğini söylediler. Daha sonra bu işi yapabilecek kereste uzmanlarına, odunculara ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Fatih fermanıyla bu işin ustası olan Toroslar’daki tahtacı Türkmenlerini Kazdağı’na yerleştirdi ve böylelikle Kazdağ Göknarı’ndan İstanbul’un fethinde o gemileri kızaklarla kaydırmak maksatlı gerekli olan keresteler Kazdağı’ndan oraya taşınmış oldu.”dedi.