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İstanbul’da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Bazı vapur seferlerinin yapılamadığı belirtildi.
Genel 28.03.2023, 10:47
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Bazı vapur seferlerinin yapılamadığı belirtildi.
Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığını belirtildi.