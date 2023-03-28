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İstanbul’da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Bazı vapur seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

Genel 28.03.2023, 10:47
İstanbul’da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Bazı vapur seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığını belirtildi.

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