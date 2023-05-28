İstanbul’da kutlamalar devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,14 oy almasıyla İstanbul’da sevinç gösterileri devam ediyor.

İstanbul Ak Parti İl Başkanlığı’nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti, MHP flamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterleriyle sevinç gösterisinde bulunuyor.

Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52,14 oy almasıyla vatandaşlar Sütlüce’de kutlamalara devam ediyor. Vatandaşlar ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterleriyle sevinç gösterisinde bulunuyor.