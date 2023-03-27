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İstanbul’da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 72’ye çıktı
İSTANBUL’DA İFTAR SAATİNİN YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72 SEVİYELERİNE ÇIKTI. BAZI YOLLARDA TRAFİK AKIŞI DURMA NOKTASINA GELDİ. METROBÜS DURAKLARINA YOĞUNLUK YAŞANDI.
Genel 27.03.2023, 19:20
İstanbul’da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine çıktı. Bazı yollarda trafik akışı durma noktasına gelirken, metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.
İstanbul’da iftar saati ile iş çıkış saatinin aynı saatlere denk gelmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Cep Trafik uygulamasında elde edilen verilere göre, trafik yoğunluğunun yüzde 72 seviyelerine kadar yükseldiği görüldü. Trafik akışı bazı yollarda durma noktasına gelirken, vatandaşlar iftara yetişmekte zorlandı. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.