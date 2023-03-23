İlk iftar Iğdır’da yapıldı

On bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk iftarı bu akşam Iğdır’da yapıldı.

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan on bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk orucu için dün gece sahura kalkıldı. Türkiye’de ilk iftar ise bugün saat 18.25’te Iğdır’da yapıldı. Iğdırlılar iftar için erkenden evlerine giderken, kent o anlarda sessizliğe büründü.