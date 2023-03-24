İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi tahinli pide

Konya’ya özgü tahinli pide, Ramazan ayında vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Sade, kaymaklı, cevizli, fıstıklı gibi çeşitleri bulunan, isteğe göre farklı malzemelerle de yapılabilen tahinli pide, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla fırınlardaki hareketlilik artarken, sadece Ramazan ayına özel pişirilen hamur ve tahinden yapılan Konya’nın Kadınhanı ilçesine özgü bir lezzet olan tahinli pide ilgi görüyor. Sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan bu lezzet hazırlanırken, ustaların ellerinde ince bir şekilde açılan hamur tahinle yoğurularak bir süre dinlenmeye bırakılıyor. Daha sonra tepsilere alınan tahinli pide hamuru pişmesi için taş fırına sürülüyor.

“Tahinli pide mayalı hamur ve bolca tahin birleşimi ile ortaya çıkan lezzet”

Üzerine şerbet dökülerek tatlı olarak veya şerbet koyulmadan tüketilen tahinle pide oldukça ilgi görüyor. Tahinli pide ustası Fatih Yemenici, Ramazan ayının gelmesiyle tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "İftar ve sahur sofralarını süslemek, müşterilerimize tahinli pide yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Tahinli pide mayalı hamur ve bolca tahin birleşimi ile ortaya çıkan lezzet. İsteğe göre ceviz, fıstık, fındık gibi çeşitli katkı malzemeleriyle yoğurularak yapılan çok güzel bir sahur yiyeceğidir. Bununla birlikte tahinli pidenin üzerine şerbet dökülerek iftar sofralarının arkasına tatlı olarak da tüketilebilir. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanılmayan sadece hamur, tahin ve cevizden oluşan bir lezzet” dedi.

Fiyatlar 60 ila 140 lira arasında değişiyor

Tahinli pideye gösterilen ilgiden memnun olduklarını anlatan Yemenici, "Vatandaşlarımız sağ olsunlar Ramazan lezzetine ilgi duyuyor. Biz bu lezzeti Ramazan ayı sonunda da yapıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız oluyor, haftanın bir günü o müşterilerimiz için üretim yapıyoruz. 60 ila 140 lira arasında değişen fiyatlarımız var. En çok tercih edileni ise cevizli diye bilinen pidemiz” diye konuştu.

Ramazan ayının başlamasıyla tahinli pide almaya gelen vatandaşlar ise bu lezzetten oldukça memnun olduklarını ifade etti.