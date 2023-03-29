İdlib’te fırtına nedeniyle çadırlar uçtu

Suriye’nin İdlib kentinde fırtına nedeniyle çadır kentte ailelerin kaldığı çadırlar uçtu.

Suriye’nin İdlib kentinde yer alan Cisr el Şugur köyünde olumsuz hava koşulları nedeniyle çadır kentte kalan aileler zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkili olduğu bölgede çok sayıda çadır uçtu. Zor anlar yaşayan sakinler, çadırlarının uçmaması için büyük çaba sarf ederken, çok sayıda çadır kullanılamaz hale geldi.