Fatih Hırka-i Şerif Camii’nde bulunan, Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in Veysel Karani’ye hediye ettiği Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyarete açılan Hırka-i Şerif’i ziyarete gelen vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif düzenlenen her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk Cuma günü dualarla ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Camisi’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı

Hırka-İ Şerif’i ziyaret eden vatandaşlar mutlu olduklarını söylerken, gözyaşlarını tutamadı. Malatya’da depremzede olduğunu söyleyen vatandaş, "Burayı Allah kısmet etti geldik. İnşallah herkese nasip eder burayı görmeyi" dedi.

Hırka-i Şerif Muhafız Ailesinden Veysel Karani Hazretleri’nin 59. torunu olan Barış Samir, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara ise acil şifalar ve sabırlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Hırka-i Şerif’i bu sene Ramazan’ın ikinci günü açtık. Tabiki çok sevinçliyiz. Halkımızın gelip ziyaret etmesini diliyoruz. Bu sene de önlemlerimizi aldık. Organizasyonumuzu yaptık. Vatandaşlarımızın ziyaretlerini bekliyoruz. Geçen sene pandemiden dolayı son 10 gün açabilmiştik. Bu sene Cuma günü Ramazan’ın ikinci günü denk geldi onun için geçmiş senelere göre daha fazla açık kalacak. İnşallah arife günü ikindi namazından sonra kapatmış olacağız. Geçen sene de baya bir yoğunluk olmuştu. Bu sene de bayağı bir yoğunluk olmuştu" diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00 - 18.00 arasında, hafta sonu ise 09.00 - 18.00 arasında ziyaretçilere açık olacak olan Hırka-ı Şerif, 17 Nisan’a kadar görülebilecek.