Hicaz’dan depremzedelere anlamlı bağış

Suudi Arabistan’daki mübarek ziyaretgahlarda görev yapan çoğunluğu Asya kökenli görevliler, aralarında topladıkları depremzede bağışlarını Türk umreciler vasıtası ile Türkiye’ye gönderiyorlar.

Ramazan ayını mübarek topraklarda geçiren Türk umreciler, Kabe’de, Mescidi Nebevi’de kendilerine depremzedelere gönderilmesi için toplanan yardımların teslim edilmesi üzerine duygulandılar

Kaldıkları otellerde kendilerine teslim edilen paraları Diyanet Başkanlığı’nın muhasiplerine deprem yardım hesabına yatırılması için teslim eden Türk umreciler, bu duygu yüklü anları diğer arkadaşları ile de paylaştılar

Büyük kısmı Bangladeş, Pakistan, Afganistan gibi ülkelerden olan Suudi Arabistan’daki hizmetliler, çok sınırlı maaşları ve gelen hacı adaylarının verdiği sadakalardan topladıkları paralardan depremzedelere yardım gönderdiler

Türkiye’den mübarek beldeye gelenlerin şefkatli yaklaşımları sebebiyle Türk halkının çok sevildiğini belirten Asyalı müslüman hizmetliler, "Deprem sonrası görüntüleri seyrettik, çok etkilendik. Onbinlerce din kardeşimiz vefat etti. Yüzbinlerce kardeşimiz evsiz kaldı. Biz de bu depremde bir nebze de olsa hayırlarımızı göndermek istedik" dediler.

Paraları teslim alan bir umrecimiz, "Kabe’den çıkarken, bir görevli Türk olup olmadığımı sordu. Ben de Türküm deyince, para balyasını verdi. Bunu zelzelede evsiz kalanlara göndermemi söyledi" diyerek anlattı.