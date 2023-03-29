Son Dakika
Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı
HAVA KUVVETLERİNE AİT MUHARİP VE DESTEK UÇAKLARI KIBRIS ADASI’NIN GÜNEYİNDE, AKDENİZ’İN ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA EĞİTİM UÇUŞU YAPTI.
Genel 29.03.2023, 21:50
Hava Kuvvetlerine ait muharip ve destek uçakları Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapıldı” ifadelerini kullandı.