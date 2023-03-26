Hatay’da Konya Konteyner Kent’in ilk etabı tamamlanmak üzere

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da bitme aşamasına gelen 1. Etap Konya Konteyner Kent’te incelemelerde bulundu. Başkan Altay, “432 konteyneri indirdik. İnşallah gelecek hafta sonuna kadar vatandaşlarımızı buraya yerleştirmeyi planlıyoruz. Çamaşırhaneleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle Konya’ya yakışır bir konteyner kenti inşallah inşa etmiş olacağız. Konteynerlerimiz geldikçe inşallah sayıyı bine tamamlayacağız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleri ve odalarla birlikte Hatay’a kazandıracağı 1. etap konteyner kentte çalışmalar bitmek üzere. Hatay’da yapımı devam eden 1. etap konteyner kent çalışmalarını inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay, Selçuklu ilçe belediyeleri ile Konya Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası’yla birlikte inşa ettikleri konteyner kentlerin ilk etabının son aşamaya geldiğini söyledi. Önümüzdeki hafta sonuna kadar Hataylı depremzedeleri konteyner kente yerleştirmeyi planladıklarını ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Sadece barınma alanları değil, çamaşırhaneleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle Konya’ya yakışır bir konteyner kenti inşallah inşa etmiş olacağız. Burada 432 konteyneri indirdik. 2. etapta da altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Konteynerlerimiz geldikçe inşallah sayıyı bine tamamlayarak Konyalılar adına Hatay’daki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.