Hatay’da enkaz altında kalan 6 yaşındaki Elif’ten 30 saat sonra müjdeli haber

Hatay’da enkaz altında kalan 6 yaşındaki Elif, arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler tarafından 30 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremi hisseden 10 ilden biri olay Hatay’da, vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde çalışmalarını yürüten arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan 6 yaşındaki Elif’in sesini 30 saat sonra duydu. Ardından gerçekleştirilen kurtarma faaliyetleri ile enkaz altında kalan Elif, yaralı bir şekilde kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Elif, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

"İnşallah herkesin çocuğu çıksın, benim çocuğum çıktı"

Arama kurtarma çalışmalarında ekiplere yardımcı olan ve Elif çıkana kadar yanından ayrılmayan baba, "Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah herkesin çocuğu çıksın, benim çocuğum çıktı. Kızım deprem olduğundan beri belki kaç saattir orada ama daha yeni çıktı. Helal olsun, dayandı. Diğer çocuklarım sağ, çok şükür onları elimle çıkardım. Allah razı olsun. Şu anda başka diyecek bir şeyim yok" diye konuştu.