Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara sağlık hizmeti

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) arasında afette üreme sağlığı hizmetleri verilmesini öngören protokol imzalandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HASUDER Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç’ın imzaladığı protokol kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Antakya EXPO alanı yanında bulunan Çadır kentinde Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmet (MISP) Birimi açıldı. Hizmet biriminin proje koordinatörlüğünü HASUDER Üyesi Prof. Dr. Türkan Günay, saha koordinatörlüğünü Prof. Dr. Nazan Savaş ve Prof. Dr. Tacettin İnandı üstlendi.

’Afetlerde Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri (MISP)’ projesinin yürütüleceği protokole göre birim, Mart-Haziran 2023 tarihleri arasında Hatay’daki kadınlara hizmet verecek. IPPF (International Planned Parenthood Federation) tarafından maddi desteği sağlanan proje çerçevesinde; Hatay genelinde üreme sağlığı, cinsel sağlık, aile planlaması hizmetlerinin yanı sıra son üçüncü ayındaki riskli gebelikler tespit edilerek, sağlıklı koşullarda gebelik takibi ve doğum ortamı için yönlendirme de yapılacak. Açılan birimde bir doktor, iki hemşire olmak üzere sahada da 15 sağlık çalışanının görev alacağı aktarılırken, Hatay genelindeki tüm kadınların hizmetten ücretsiz yararlanabileceği bildirildi.