Gürcistan’daki Türkler Erdoğan’ın seçim zaferini kutladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından Gürcistan’daki Türkler Erdoğan’ın seçim zaferini havai fişek atarak ve pasta keserek kutladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından dünyanın dört bir yanında kutlamalar devam ediyor. Gürcistan’ın Marneuli kentinde yaşayan Türkler, Erdoğan’ın seçim zaferini havai fişek atarak ve pasta keserek kutladı. Göstericiler, Dombra müziği eşliğinde üzerinde "Türk dünyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferi mübarek olsun" yazılı pasta kesti.