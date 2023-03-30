Güney Kore’den rapor: "Kuzey Koreliler, video paylaşımı, dini faaliyetler gibi gerekçelerle idam ediliyor"

Güney Kore’de yayınlanan bir raporda, Kuzey Kore vatandaşlarının Güney Kore’ye ait videoların paylaşımı, uyuşturucu suçları, dini faaliyetler gibi gerekçelerle idam edildiği belirtildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan 450 sayfalık bir raporda, Kuzey Kore vatandaşlarının ölüm cezası gerektirmeyen çeşitli suçlardan idam edildiği belirtildi. Ülkelerinden kaçan 500’den fazla Kuzey Kore vatandaşının 2017-2022 yılları arasında verdiği ifadeleri temel alan raporda, Kuzey Kore halkının yaşam hakkının büyük ölçüde tehdit altında olduğu ifade edildi. Rapora göre Kuzey Kore’de uyuşturucu suçları, Güney Kore yapımı videolarının paylaşılması, dini faaliyetler gibi nedenlerden idam cezası veriliyor.

Halka açık infazlar, işkence ve keyfi tutuklamalar yapıldığına ilişkin bilgilerin bulunduğu raporda ayrıca kamuya açık alanlarda, esir kamplarında ve birçok yerde devlet tarafından insan hakları ihlali yapıldığı kaydedildi. Raporda gözaltı merkezlerinde insanların öldürüldüğü ve işkenceye uğradığı, sınırı geçmeye çalışan bazı Kuzey Korelilerin yakalandıktan hemen sonra infaz edildiği belirtildi.

Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol, söz konusu raporun Kuzey Kore’nin “dehşet verici” uygulamaları hakkında uluslararası toplumu bilgilendirdiğini ifade etti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar yaklaşık 34 bin Kuzey Koreli Güney Kore’ye yerleşti. Ancak Kuzey Kore’nin sınırda güvenliği arttırması nedeniyle ülkeden kaçanların sayısında keskin bir düşüş meydana geldi. Bakanlığa göre Kuzey Kore’den Güney Kore’ye 2021’de 63, 2022’de ise 67 kişi kaçtı.