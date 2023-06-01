Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde yapılan tatbikat gerçeği aratmadı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve oluşturduğu yıkımın ardından Gümüşhane’de gerçekleştirilen ilk tatbikatta kaza ve afet anlarında ekiplerin hızlı ve doğru müdahale yeteneklerini arttırmak için gerçeklik arttırıldı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi bünyesinde yolcu minibüsünün devrilmesi senaryosunu içeren tatbikat gerçekleştirildi. Senaryoya göre yolcu minibüsünde 5’i ağır, 5’i hafif yaralı olmak üzere bulunan toplam 10 kişinin olay yerinden tedavileri için Gümüşhane Devlet Hastanesi aciline aktarımları sağlandı. Tatbikat öncesinde bir sinema filmine hazırlanır gibi makyaj yapılan görevliler ve yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri işlerini ciddiyetle yaparak takdir topladı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ilde büyük çaplı yıkıma neden olan depremde arama kurtarma çalışmalarında etkin görev alan UMKE’nin Gümüşhane İl Sorumlusu Oktay Özdamar, depremin ardından afet ve kazalara yönelik tatbikatların daha sık ve daha gerçekçi yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Bu tür tatbikatların sık sık yapılması gerekiyor”

Tatbikatın ciddiyet ve gerçekçi bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emre Dilaver, “Bugün senaryo gereği 13.30 saatlerinde Bağlarbaşı mevkiinde bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucunda bir kazanın meydana geldiği 112 tarafından bize bildirildi. Bu kazada 5’i ağır 5’i aralı toplam 10 tane yaralının olduğu bildirildi. Olayla ilgili mor kod verip olay yönetim sistemini aktive ettik ve turkuaz kod vererek hastane içerisindeki acil bilgilendirmelerimizi yaptık. Yaralılarımızdan ağır olan 5’inden 2’si kırmızı alanda, 3’ü ise sarı alanda tedavilerini aldı. Tabi bu gibi tatbikatların ülkemizde sık sık yapılması gerekiyor çünkü bu gibi durumlarla sık sık karşılaşmaktayız. Bu tatbikatta oldukça başarılı ve gerçekçi gerçekleşti. Bize yardım eden bütün ekibimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Tatbikatlara ne kadar önem verirsek afetlere o kadar hazırlıklı oluruz”

Deprem bölgesinde çok daha zor şartlarda çalıştıklarını ve bu nedenle tatbikat senaryolarını daha gerçekçi hale getirdiklerini aktaran UMKE Gümüşhane İl Sorumlusu Oktay Özdamar, “Biz yaptığımız tatbikatları daha gerçekçi hale getirmeye başladık. Çünkü gördük ki afetler gerçekten hesaplandığı gibi olmuyor. Hazırlığınızı ne kadar iyi yaparsanız ona göre müdahaleniz daha çabuk oluyor. O yüzden bugün burada tatbikatı yaparken tüm arkadaşlarımızı makyajla boyayarak verdiğimiz önemi göstermeye çalıştık. Biz UMKE olarak diğer tatbikatlarımızda da bütün yaralanmalarda, göçüklerde arkadaşlarımızı mevcut yerlere sokup hastaları oradan çıkarıyoruz. Birçok arkadaşımız sitem ediyordu bize enkazlara soktuğumuzda, bu kadar dar alanda mı çalışacağız diye ama depremde gördük ki çok çok daha dar alanlarda çalıştık. İnsanların hayatına dokunmaya çalıştık. Hala o anlar aklıma geldiğinde tüylerim diken diken oluyor. Tatbikatlara önem verirseniz ülke olarak, hastane olarak ve il olarak afetlere hazırlıklı olursunuz” diye konuştu.