Gelin ve damat düğünden önce oy kullanmak için sandık başına gitti

Zonguldak’ta Çelik-Gizem Yirmibeş çifti düğün öncesinde oy kullandı.

Zonguldak’ta Çelik Öztürk (27), Gizem Yirmibeş (27)seçim günü mutluluğa yelken açtı. Çelik-Gizem çifti damat ve gelinliklerini giyerek, oy kullanacakları Gazi Mustafa Kemal Ortaokuluna geldi. Ardından Çelik-Gizem çifti oy kullananları sandığa geçti. Oy kullanacakları sınıfta sandık görevlileri büyük şaşkınlık yaşarken, çifti alkışlarla karşıladı. Damat Çelik Öztürk, “Ülkemiz için hayırlı olsun hangisi hayırlı ise o kazansın. İkinci tur bizim düğününüze denk geldi biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Biraz heyecan var hayırlısı olsun herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Oy kullanma işleminin ardından ise Gizem-Çelik Öztürk çiftine vatandaşlardan büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar gelin ve damatla bol bol fotoğraf çektirerek, mutlu güne ortak oldu. Gizem-Çelik Öztürk çifti bugün akşam saatlerinde Ilıksu’da düzenlenecek törenle dünya evine girecek.