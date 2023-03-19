Gazi Üniversitesinden deprem bölgesine Ramazan yardımı

Gazi Üniversitesi’nin yardım konvoyu Ramazan öncesi deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Gazi Üniversitesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için vakit geçirmeksizin başlatmış olduğu yardım seferberliği Ramazan ayı öncesi tüm hızıyla devam ediyor. Gazi Üniversitesinden 17 Mart’ta yola çıkan 4 otobüs, 1 minibüs ve 1 kamyon, Ramazan gıda kolisi ve hijyen kolisinden oluşan yardım malzemeleriyle birlikte deprem bölgesine ulaştı. Yardım çerçevesinde Adıyaman, Hatay’ın Defne, Kayseri’nin Pınarbaşı, Gaziantep’in Nurdağı, Osmaniye’nin Defne ilçesi ve Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Afşin ilçeleri ziyaret edildi. Gazi Üniversitesinin yardım ekipleri, ziyaret ettikleri ilçelerde yardım malzemelerini kaymakamlıklar, ilçelerde bulunan AFAD koordinasyon merkezleri ve çadır kamplarda kalan depremzede vatandaşlara teslim ettiler. Gazi Üniversitesi ekipleri, gittikleri bölgelerde karşılaştıkları çocuklara da yakın ilgi gösterdi. Çocuklara gıda maddeleri dağıtan ekipler, çocuklarla oyunlar oynamayı da ihmal etmedi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden bu yana yaraları sarmak adına seferber olduklarını söyledi. Düzenledikleri ayni yardım kampanyasının çok büyük ilgi gördüğünü belirten Prof. Dr. Yıldız, bu çerçevede 17 tır ve 3 kamyonu deprem bölgesine gönderdiklerini dile getirdi. Yıldız, deprem bölgesine hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan 3 ekiple birlikte 2 teknik ekip ve GÜAFAD Acil Destek ekibi gönderdiklerini anlattı. Üniversiteye ait olan misafirhaneyi de Ankara Valiliği ile koordineli bir şekilde depremzedelere tahsis ettiklerini ifade eden Yıldız, Gazi Hastanesinde de bugüne kadar 600’e yakın depremzede vatandaşın sağlık hizmeti aldığını kaydetti.