Etiyopya Devleti Yatırım Kurulu’ndan Türk şirketlerine davet

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan “Cazip yatırımlar Fırsatlar Ülkesi İş Forumu” başlıklı konferansının resmi daveti Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi’ne bildirildi.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Addis Ababa’da, 26-28 Nisan tarihinde yüzlerce şirketin katılımıyla “Cazip Yatırımlar Fırsatlar Ülkesi İş Forumu” konferansı düzenlenecek. Her yıl düzenli olarak Etiyopya Yatırım Kurulu organizasyonu ile düzenlenen konferansa Etiyopya şirketlilerinin yanı sıra dünya devletlerinden de yüzlerce şirket katılım sağlıyor. Etiyopya Devleti’nin hükümet yetkililerinde yoğun katılım sağladığı konferans, Afrika ülkelerinde yapılan en önemli iş forumlarından birisi olma özelliğine sahip bir organizasyon olarak biliniyor.

Bu çerçevede Etiyopya Yatırım Kurulu’nun organizasyonu ile yapılacak olan konferansın resmi davetiyesi ve program bilgileri, Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud’un imzasıyla Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi’ne bildirildi. Konuya ilişkin olarak SANKON Dış ilişkiler Kurulu Başkanı Hilal Amil, “Etiyopya Devleti’nin başkenti Addis Ababa şehrinde yapılacak olan “Cazip yatırımlar fırsatlar ülkesi iş forumu” davetiyesi ve program bilgileri Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği’nden SANKON Genel Merkezi’ne bildirildi ve bu davetiyeyi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. SANKON Genel Merkezi bu iş forumu konferansı davetiyesini ve program bilgilerini üye şirketleriyle paylaşacaktır. En kısa zamanda katılım sağlayacak şirketlerimizin listesi SANKON Genel Merkezi tarafından Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği’ne bildirilecektir. SANKON kuruluşu üye şirketleriyle Etiyopya Devleti’nde yapılacak olan bu iş forumu konferansında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecektir” dedi.