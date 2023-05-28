Esenyurt’da vatandaşlar sevinç kutlaması yaptı

Esenyurt’ta seçimin ardından ellerine Türk Bayrağı alan vatandaşlar toplandı. Kimi halay çekti, kimi sıra dışı dansları ile sevinç göstertişi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutlamak için Esenyurt Doğan Araslı bulvarı üzerinde toplandı. Binlerce vatandaş sokağa dökülürken, yol trafiğe kapandı. Ellerinde Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı alan vatandaşlar büyük bir coşku ile sevinç gösterisinde bulundu. Kimi halay çekti, kimi sıra dışı dansları ile sevinç göstertişi yaptı.