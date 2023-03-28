Ertuğrul Başkan iftarda depremzede aileye misafir oldu

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, iftarını depremin ardından Malatya’dan Ankara’ya gelen depremzede Doğan ailesi ile açtı.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ilk anından itibaren deprem bölgelerine belediyenin bütün imkânlarını seferber eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve eşi Hacer Çetin, Malatya’dan Ankara Pursaklar’a gelen Doğan ailesinin kaldıkları eve misafiri oldu. İftar öncesi aile üyeleriyle sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin ve eşi Hacer Çetin, daha sonra orucunu Doğan ailesi ile açtı.

“Her zaman depremzede kardeşlerimizin yanındayız”

Yaraları hep birlikte saracaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Malatya’dan ilçemize gelen depremzede, Doğan ailesine iftar sofralarında misafir olduk. Ülke olarak asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bizler, her zaman depremzede kardeşlerimizin yanındayız. İlçemize misafir olarak gelen depremzede vatandaşlarımızın daha huzurlu bir hayat yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Rabbim birliğimizi daim, oruçlarımızı kabul eylesin’’ dedi.