Enkazdan çıkan eşyalar yürekleri burktu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde en çok yıkım yaşayan şehir Hatay oldu. Enkazdan çıkan eşyalar ise yürekleri burktu.

Kahramanmaraş merkezli ’Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen ve 49 bin 589 vatandaşın hayatını kaybettiği 7,7 ve 7,6 depremlerde yıkılan binaların oluşturduğu enkazdan geride birçok anı kaldı.

Yıkılan binaların oluşturduğu enkazda birçok kişi hayatını kaybederken geride anılarını bıraktı. Enkazdan çıkan eşyalar ise bu hatıraları anlatıyor Depremin ardından geçen 40. günde depremde savrulan eşyalar enkazda sahipsiz kaldı. Hatay’ın 40’ı çıktı ama acısı dinlemedi.

Hatay’da yaşanan felaketin ardından yarım kalan örgüler, müzik kasetinin içene yazılmış dinlenmeyi bekleyen şarkılar, solmamış çiçekler, gazeteler, şiirler ve niceleri geride kaldı. Hepsi yıkılan binalardan enkazda savrulan yarım kalan hayatların kanıtı niteliğinde. Yürek burkan o anılar fotoğraf karelerine yansıdı.