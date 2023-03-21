Elbistan’da tanıştılar Talas’ta evlendiler

24 yaşındaki Ahmet Karadaş ve Emine Aslan’ın Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde başlattıkları evlilik yolculuğu Talas’ta tamamlandı. Gelin arabası, düğün pastası ve diğer organizasyonları üstlenerek genç çiftin nikahlarını kıyan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çifte iki cihanda mutluluklar diledi.

Kurban Bayramı’nda düğünlerini yapmayı planlarken Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bunu erteleyerek sade bir nikah düşünen Ahmet Karadaş ve Emine Aslan çifti için Talas Belediyesi, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü el ele verdi. Depremler sonrası Kayseri’ye gelerek ailesiyle Talas’taki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Pertevniyal Sultan Kız Öğrenci Yurduna yerleşen Elbistanlı Ahmet Karadaş ile anneannesinin kiracısı olması nedeniyle tanışan Emine Aslan için düğünü aratmayan nikah töreni düzenlendi. Gelinlik ve damatlıklar alındı, yurt binası kız evi oldu, gelin kuşağı bağlandı, dualarla gelin alındı, yemekler yapıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da depremzede çift için gelin arabası, düğün pastası ve diğer ihtiyaçlar için talimatlar verdi. Ardından Talas Belediyesi Nikah Salonunda çiftin nikahlarını kıydı.

“İçimiz buruk ama güçlüyüz”

Burada konuşan Başkan Yalçın, “Bugün çok anlamlı bir nikah merasimindeyiz. İçimizde burukluk var. Ülkemiz ağır sınavlardan geçiyor ama yaratan öyle bir kanun koymuş ki hayat devam ediyor. O nedenle anlamlı bir günde anlamlı bir nikaha şahitlik ediyoruz. Nice mutlu günlerde inşallah buluşalım. Biz güçlü bir milletiz. Güçlü milletin güçlü sınavları oluyor. Bunları da hep beraber aşacağız” diyerek imza attıkları kalemi ve sembolik yastığı kendilerine hediye etti. Başkan Yalçın ayrıca çiftlere altın taktı.

“Beklentimizin çok üzerinde bir tören”

Duygularını ifade eden damat Ahmet Karadaş, “Burada sade bir nikah kıyacaktık. Böyle beklemiyorduk. Beklentimizin üstünde güzel oldu. Talas Belediyesi, Talas Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bizler için seferber oldu. Her şeyi, daha bizim de bilmediğimiz sürprizleri hazırladı. Herkese teşekkür ediyoruz.” derken, gelin Emine Aslan da “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Memleketimizde olsa ancak böyle olurdu”

Damadın babası İsmail Karadaş ise, “Talas Belediyesinden, Kayseri halkından Allan razı olsun. Kendi aramızda mütevazı bir nikah kıyıp çocuklarımızı evlendirecektik ama bir haftadır yoğun bir emekle organize ettiler. Memleketimizde olsa ancak bu kadar olurdu. Çok mutlu ettiniz bizi” ifadelerini kullandı.

“Acı günümüzde çok mutlu olduk”

Gelinin babası Cuma Demir de, “Allah razı olsun. Bu acı günlerde bizi çok mutlu ettiniz” cümleleriyle duygularını paylaştı.

Genç çift, düğünlerin ardından damadın işyerinin Zonguldak’ta olması nedeniyle Devrek’e yerleşecek.