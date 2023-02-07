Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri deprem bölgesi için yardım topladı

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri; iShowSpeed, Elraenn (Tuğkan Gönültaş), Jahrein (Ahmet Sonuç), Levent Balım (Levo) ve KendineMüzisyen yaptıkları canlı yayınlar ile deprem bölgeleri için yardım topladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Türkiye’nin seferber olduğu deprem için AFAD ve birçok dernek bağış toplamaya başladı. Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri; iShowSpeed, elraenn (Tuğkan Gönültaş), jahrein (Ahmet Sonuç), Levent Balım (Levo) ve KendineMüzisyen deprem bölgeleri için yardım topladı. Fenomenler, Twitch ve diğer sosyal medya kanaları üzerinden canlı yayınlar yaparak takipçilerine AFAD ve diğer derneklere bağış yapmalarını istedi.

Levent Balım (Levo) isimli yayıncı izleyicileri ile birlikte 500 bin TL bağış topladığını duyurdu.

Öte yandan, yayınlarda yardımlar dışında enkaz altında kalanlar için olabildiğince duyuru yapılıyor.